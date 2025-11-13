Cerrar X
Nuevo León

Abandona Morena reunión del presupuesto, no habría acuerdo

Legisladores de distintas bancadas analizaron la propuesta para el próximo año, en donde se establece que necesitan 2,400 mdp extra para Agua y Drenaje

  • 13
  • Noviembre
    2025

La bancada de Morena abandonó la reunión de las negociaciones del presupuesto debido a que estuvieron en contra de la propuesta de deuda debido 13,744 millones de pesos solo para el gobierno central.

Fue el diputado, Jesus Elizondo quien indicó que desde Morena, si no se modifica la petición irán en contra de esta propuesta presupuestal.

“Son 13,744 millones lo quenpiden de deuda y dicen que de gasto de infraestructura en general son 19,000 millones y de esos 13,000 de deuda, 10,000 son de infraestructura, o sea practicamente nos estan diciendo que sin deuda no hay gasto ni infraestructura.

El diputado también informó que solicitaron 2,400 millones de pesos mas para agua y drenaje.

“No quisiera ser imprudente vamos a platicarlo pero de entrada todo parece que iríamos en contra”, dijo Jesús Elizondo

Arriban legisladores a Tesorería del Estado

Los diputados coordinadores de las bancadas locales del Congreso llegaron a la Tesorería del Estado para comenzar las negociaciones del presupuesto.

Al lugar llegaron los diputados Jesús Elizondo y Mario Soto de Morena, Carlos de la Fuente coordinador del PAN, Heriberto Treviño del PRI, Perla Villarreal del PRD, Claudia Chapa del Verde, Lupita Rodríguez del Partido del Trabajo y la priista Lorena de la Garza, presidenta de la comisión de presupuesto.

Así mismo, tambien llegó el Secretario general de Gobierno Miguel Flores, quien encabezará la reunión junto con el Tesorero Carlos Garza.

 

- Nota en desarrollo -


