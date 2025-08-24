Choca y abandona carro con 7.5 kilos de marihuana y un arma

Oficiales de la Policía de Monterrey localizaron 15 paquetes de plástico con hierba verde similar a la mariguana y un arma de fuego en un auto que participó en un percance vial, en la colonia Martínez.

Los hechos se registraron a las 14:05 horas de este domingo en las calles Rafael Nájera y Batallón de San Blas, al oriente de la ciudad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia por la zona, cuando personal del C-4 reporta un hecho de tránsito.

Al llegar se encuentran con una femenina a bordo de un carro Chrysler Neón, quien no presenta lesiones, cuyo auto se colisionó con un Audi color blanco, con placas TFT-018, cuyo conductor huyó del lugar.

Cuando los uniformados municipales indagan en el interior del coche Audi, se percatan que en una caja de cartón había 15 paquetes de plástico transparente con hierba verde con las características de la mariguana.

Mientras que debajo del asiento encontraron un arma de fuego tipo Glock, calibre .380.

El vehículo, la droga y la pistola, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las indagatorias de rigor.

Se estima un peso aproximado de 7 kilos y medio del enervante.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo que implementa la actual administración municipal, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos.

