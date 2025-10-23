Javier 'La Chofis' López abandona a los Tuzos del Pachuca
Luego de llegar a un mutuo acuerdo, el mediocampista deja las filas del club hidalguense tras ser parte de los logros del equipo
Javier Eduardo López, mejor conocido como "La Chofis" ya no forma parte de la plantilla de los Tuzos del Pachuca.
Por medio de un comunicado se informó la noticia, en donde destacan su dedicación, esfuerzo y compromiso con el equipo.
📋 | Comunicado Oficial: 'Chofis' López. pic.twitter.com/0MF0hPo3Le— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025
A través de redes sociales, el Club de Futbol Pachuca agradeció al mediocampista por ser parte de las victorias alcanzadas por el equipo durante su estancia.
👏🏻 | Por ser parte logros que se quedarán en la vitrina del Club de Futbol Pachuca:— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025
Gracias por tu entrega con los Tuzos... ¡Éxito en lo que venga, 'Chofis'! 👊🏼 pic.twitter.com/ozlgjeAgBj
También se informó que la decisión se dio por "mutuo acuerdo" entre el club y el mediocampista mexicano de 31 años, donde aparte de sus logros, se destacó por enfrentar problemas de disciplina y falta de continuidad en el último año.
En total, marcó 11 goles en 72 partidos tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf.
