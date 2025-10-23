Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T131628_104_b366f53e53
Deportes

Javier 'La Chofis' López abandona a los Tuzos del Pachuca

Luego de llegar a un mutuo acuerdo, el mediocampista deja las filas del club hidalguense tras ser parte de los logros del equipo

  • 23
  • Octubre
    2025

Javier Eduardo López, mejor conocido como "La Chofis" ya no forma parte de la plantilla de los Tuzos del Pachuca.

Por medio de un comunicado se informó la noticia, en donde destacan su dedicación, esfuerzo y compromiso con el equipo.

A través de redes sociales, el Club de Futbol Pachuca agradeció al mediocampista por ser parte de las victorias alcanzadas por el equipo durante su estancia.

También se informó que la decisión se dio por "mutuo acuerdo" entre el club y el mediocampista mexicano de 31 años, donde aparte de sus logros, se destacó por enfrentar problemas de disciplina y falta de continuidad en el último año.

En total, marcó 11 goles en 72 partidos tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T121053_288_f36b128a36
Fiscal confirma que gemelos estaban solos a la hora del incendio
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T112514_220_322fa49950
Celebrarán audiencia por compra de ventiladores para Covid-19
sheinbaum_libro_4a3f63b64c
Presenta Sheinbaum su libro 'Diario de una Transición Histórica'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_34_26_PM_086730afa4
Restauranteros prevén aumento de hasta 15% por alza del refresco
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_06_37_PM_25095eb8ca
Planteles de Coahuila se lucen en la 'National Culture Fair 2025'
EH_CONTEXTO_22_197d31c7be
Aseguran 250 pipas relacionadas con 'huachicol' hídrico en Edomex
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×