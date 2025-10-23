Javier 'La Chofis' López abandona a los Tuzos del Pachuca

Javier Eduardo López, mejor conocido como "La Chofis" ya no forma parte de la plantilla de los Tuzos del Pachuca.

Por medio de un comunicado se informó la noticia, en donde destacan su dedicación, esfuerzo y compromiso con el equipo.

📋 | Comunicado Oficial: 'Chofis' López. pic.twitter.com/0MF0hPo3Le — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025

A través de redes sociales, el Club de Futbol Pachuca agradeció al mediocampista por ser parte de las victorias alcanzadas por el equipo durante su estancia.

👏🏻 | Por ser parte logros que se quedarán en la vitrina del Club de Futbol Pachuca:



Gracias por tu entrega con los Tuzos... ¡Éxito en lo que venga, 'Chofis'! 👊🏼 pic.twitter.com/ozlgjeAgBj — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 23, 2025

También se informó que la decisión se dio por "mutuo acuerdo" entre el club y el mediocampista mexicano de 31 años, donde aparte de sus logros, se destacó por enfrentar problemas de disciplina y falta de continuidad en el último año.

En total, marcó 11 goles en 72 partidos tanto en la Liga MX como en la Liga de Campeones de la Concacaf.

