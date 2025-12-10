Inaugurarán Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) y el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León (IPA) inaugurarán hoy el nuevo Centro Regional de Prevención y Calidad Ambiental.

El nuevo espacio, según sus promotores, busca convertirse en un punto estratégico de vinculación entre el sector público y el empresarial.

“El objetivo de este espacio es fortalecer el acercamiento de la autoridad ambiental con el sector empresarial para fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental y promover la mejora del desempeño ambiental”, indicó la Profepa.

La convocatoria señala que el proyecto impulsará la participación voluntaria de la industria en los mecanismos de regulación promovidos por la Profepa, lo que permitirá avanzar en “la incorporación a los programas voluntarios de regulación que impulsa la Profepa”.

A la ceremonia asistirán Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente; también el presidente de Caintra, Jorge Santos, y el del IPA, Bernardo Zambrano.

El evento se realizará a las 10:00 horas en el Salón Europa de Cintermex, ubicado en Avenida Parque Fundidora.

