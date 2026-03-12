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Tamaulipas

Abren nuevo centro de emergencias contra gusano barrenador

Actualmente, se han dispersado más de 553 millones de moscas estériles en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y la región oriental de San Luis Potosí.

  • 12
  • Marzo
    2026

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, acompañado del jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Calderón Elizalde, inauguró el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias en Ciudad Victoria. 

“El objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia, control y prevención contra el gusano barrenador del ganado”, dijo Varela Flores. 

Estas acciones permiten concentrar, monitorear y analizar la información generada en campo para mejorar la toma de decisiones dentro de la estrategia de control de esta plaga que afecta al sector pecuario.

Los responsables darán seguimiento puntual a las aeronaves encargadas de dispersar moscas estériles, una de las principales estrategias biológicas utilizadas para reducir la reproducción del gusano barrenador.

“En estas acciones participan de manera coordinada el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los municipios, además de instituciones académicas y del sector productivo”, dijo el funcionario estatal. 

De acuerdo con el reporte operativo, de la semana epidemiológica 2 a la semana 10, actualmente en curso se han dispersado más de 553 millones de moscas estériles en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y la región oriental de San Luis Potosí. Del total, Tamaulipas concentra el 45 % de la liberación.


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