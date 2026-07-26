Accidente en carretera nacional deja seis lesionados 

El percance dejó seis personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, y provocó afectaciones a la circulación hacia Monterrey

La Carretera Nacional se convirtió una vez más en escenario de un accidente vial. En esta ocasión, dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso percance.

En el lugar, una camioneta Suburban terminó volcada, mientras que un automóvil Bora color blanco quedó impactado contra el muro de contención, con severos daños en la parte frontal.

Además, como huellas del accidente, sobre el camellón central quedaron marcadas las llantas de una de las unidades, evidencia de la trayectoria que siguió antes del impacto.

El conductor del Bora, identificado como Gerardo, de 18 años, presentó dolor en la rótula y en la zona lumbar.

En tanto, los tripulantes de la camioneta Suburban también resultaron afectados:

Jaime de 41 años, sufrió una quemadura por fricción en la extremidad superior izquierda.

María de 72 años, presentó una quemadura por fricción en el antebrazo izquierdo.

Jaime de 73 años, sufrió un traumatismo en el cráneo.

Maxmilian de 12 años, manifestó dolor lumbar.

Briseira de 46 años, Katherin de 28; Dominicki de 14; y Santiago de 16 años, no presentaron lesiones.

Alrededor de tres ambulancias acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los lesionados a distintos hospitales, mientras que agentes de Tránsito implementaron un operativo para agilizar la circulación en los carriles de norte a sur de la ciudad.