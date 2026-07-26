El accidente ocurrió durante festejos patronales en Real del Limón; 12 personas resultaron lesionadas y una iglesia quedó dañada

Inicio / Nacional / Explosión de pirotecnia deja tres muertos en Cocula, Guerrero

Una explosión de pirotecnia durante los festejos patronales de Santiago Apóstol dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y al menos 12 lesionadas en la localidad de Real del Limón, municipio de Cocula, Guerrero.

El accidente ocurrió la noche del sábado, cerca de las 21:00 horas, en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, donde se realizaba la quema del tradicional “torito” con pirotecnia.

De acuerdo con las primeras versiones, las chispas generadas por la estructura habrían alcanzado un punto donde se almacenaba material pirotécnico, lo que provocó una explosión de mayor magnitud. El inmueble religioso resultó con daños severos.

Tras el reporte recibido a través del número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, junto con autoridades municipales y cuerpos de auxilio de la región Norte, acudieron al sitio para atender la emergencia.

La zona fue acordonada y las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que desde los primeros momentos se desplegaron brigadistas de Protección Civil y equipos de emergencia para atender a las personas afectadas.

“Nos mantenemos en coordinación permanente con las autoridades correspondientes para atender a las personas afectadas y desplegar el apoyo que sea necesario”, señaló la mandataria estatal.

Las autoridades mantienen las labores de atención y seguimiento tras el accidente registrado durante los festejos comunitarios.