Actualiza NL tarjetas para movilidad para mujeres en San Nicolás

Este jueves se entregaron las tarjetas con acceso al transporte público sin costo en horario no pico para beneficiarias del programa Ayudemos a las Mujeres

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda inició en San Nicolás de los Garza el proceso de retarjeteo que permitirá acceder al servicio de transporte público gratuito, a quienes son cuidadoras y jefas de familia en este municipio.

Durante la jornada, el mandatario estatal resaltó que con esta estrategia pensada para favorecer a las mujeres se garantizan sus derechos a la movilidad

"Nos pusimos las pilas, Secretaría de Igualdad, Secretaría de las Mujeres, paraestatales, educación, salud, hicimos un gran equipo y dijimos, vamos a empezar por lo más básico, que tengan sus 2 mil pesos mensuales para que salgan adelante y esa es la tarjeta Ayudemos".

Asimismo, detalló que las nuevas tarjetas cuentan con un chip habilitado para utilizarse directamente en los validadores del transporte público, ante lo cual subrayó García Sepúlveda: "Ahora la tarjeta de Ayudemos incluye el chip para el transporte público. ¿Qué quiere decir esto? Con esta tarjeta ustedes van a tener acceso a todo el transporte público de Nuevo León".

No obstante, el gobernador recordó a las usuarias que el beneficio de transporte público será válido exclusivamente en el horario de 10:00 a 13:00 horas, es decir, fuera de horario pico.

Por su parte, Félix Arratia, Secretario de Igualdad e Inclusión, destacó que desde el primer día de su gestión en la dependencia el enfoque fue claro: brindar y reconocer a las mujeres un apoyo que por años no les había sido reconocido por gobiernos que no miraban más allá del hogar.

El funcionario señaló que, actualmente, el programa “Ayudamos a las Mujeres” suma 106 mil beneficiarias en todos los municipios de Nuevo León desde el arranque de la estrategia.

“Este apoyo representa más ahorro y oportunidades para las familias. Esto lo hacemos justamente para retribuir el trabajo que sostiene a muchas de las familias en nuestro estado, pero que durante mucho tiempo no había sido reconocido ni mucho menos remunerado. Hoy les puedo decir, cuentan con un servidor que siempre les va a brindar respaldo“.

En esta jornada de retarjeteo se actualizaron 542 mujeres pertenecientes a los programas Jefas de Familia e Impulso a Cuidadoras, quienes recibieron su plástico renovado; con este beneficio, señalaron, las usuarias podrán aprovechar ese tiempo para acudir a consultas médicas, realizar trámites, hacer compras, asistir a cursos de capacitación o efectuar otras actividades cotidianas sin que el traslado represente una carga adicional para su economía.