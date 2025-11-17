Cerrar X
Nuevo León

Acuden a desfile de la Revolución Mexicana en Macroplaza

En este evento se contó con la participación de por lo menos 33 planteles educativos, después de que se realizó el protocolo correspondiente

  • 17
  • Noviembre
    2025

Como tradición de cada año este 17 de noviembre se realizó el tradicional desfile de la Revolución Mexicana, el cual fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Miguel Flores y las diferentes autoridades de seguridad que participan.

“Hoy a 115 años del inicio de la Revolución Mexicana, Nos reunimos aquí en la Explanada de los Héroes para honrar una historia que nos define como país, pero también para recordar lo que significan esos valores en la vida diaria de las y los neoleoneses.  Porque esta fecha es símbolo de nuestra democracia, es libertad, es justicia y cada una de esas causas siguen vivas aquí en Nuevo León”, aseguró el funcionario estatal.

Durante el festejo, se realizó el izamiento a la bandera en conjunto con la banda de guerra de la séptima zona militar, así mismo la banda del Estado fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano.

El desfile arrancó en punto de las 11:10 de la mañana participando al momento 33 planteles educativos y esperando a las instituciones y las autoridades de seguridad quienes darán el cierre.

Al gran desfile arribó momentos después el gobernador del estado Samuel García Sepúlveda, en compañía de la titular de amar a Nuevo León Mariana Rodríguez Cantú. 

 

 

- Con información de Diana Leyva -


Comentarios

