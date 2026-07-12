Acuden casi 1,000 mujeres al primer 'Baile Fitness' DIF Monterrey

El sistema agradeció la participación de todas las asistentes y a los más de 27 maestros de baile, quienes hicieron posible el éxito de esta primera edición

Entre música, energía y activación física, así se llevó a cabo el primer "Baile Fitness" en la Plaza Zaragoza junto a casi mil integrantes de los Centros DIF en Monterrey.

La presidente del DIF Municipal, Gaby Oyervides, destacó que este evento contó con varios objetivos, como el fomentar hábitos saludables, promover la actividad física, fortalecer la convivencia y la integración comunitaria.

“Para mí es un honor estar al frente del DIF y trabajar para ustedes y les pido por favor que sigamos trabajando juntas, porque para nosotros es muy importante tener aliadas para poder crecer, para poder lograr un mejor Monterrey y una mejor calidad de vida”, afirmó Oyervides.

En un ambiente de entusiasmo, las mujeres formaron parte de una dinámica sesión de baile y ejercicio al aire libre, al ritmo de distintos géneros como salsa, reguetón, bachata, cumbia, entre otros.

DIF Monterrey agradece a las asistentes y a más de 27 maestros de baile que acudieron al primer "Baile Fitness"

El Sistema DIF Monterrey agradeció la participación de todas las asistentes y a los más de 27 maestros de baile, quienes hicieron posible el éxito de esta primera edición, al reafirmar el compromiso de generar más espacios que favorezcan la activación física, la armonía y el desarrollo integral de las familias regiomontanas.

La presidenta del DIF Monterrey contó con la presencia de la directora del DIF, Ivonne Álvarez, y Marcelo Segovia, secretario de Administración, quienes también se ejercitaron y bailaron con las presentes.

Las funcionarias reiteraron el compromiso de la institución de seguir impulsando programas que promuevan una vida saludable entre la población.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Fernando Margáin, y la diputada federal Annia Gómez.