Cientos de familias acuden a la kermés del Seminario de Saltillo

Con un ambiente de alegría, comunidad y fe, cientos de familias acudieron este domingo al Seminario de Saltillo para participar en la tradicional Kermés anual, una celebración que combina convivencia, solidaridad y apoyo a la formación sacerdotal.

De acuerdo con el obispo Hilario González García, quien celebro una misa al medio dia de este domingo, la Kermés tiene como propósito fortalecer el vínculo entre el Seminario y la comunidad católica, ofreciendo un espacio familiar donde los asistentes disfrutan de comida típica, juegos, música, misas y confesiones, además de contribuir al sostenimiento económico de la institución.

El evento reunió a parroquias, grupos apostólicos y comunidades de toda la diócesis, que instalaron sus propios puestos como muestra de apoyo y gratitud hacia los seminaristas.

El obispo destacó que esta actividad, junto con la colecta anual de febrero, representa uno de los principales apoyos materiales para la formación de futuros sacerdotes en Coahuila.

La jornada coincidió además con el Jubileo de los Misioneros, conmemoración que marca el inicio del Mes de las Misiones, dedicado a reconocer el trabajo de quienes llevan el Evangelio a comunidades de todo el mundo.

El obispo invitó a los fieles a dedicar este mes a la oración y al respaldo espiritual y material de las misiones. Actualmente, el Seminario de Saltillo cuenta con alrededor de 70 alumnos, incluyendo jóvenes provenientes del Seminario de Piedras Negras, que envió diez seminaristas a continuar su formación en la capital del estado.

A ellos se suman más de una decena de niños en etapa vocacional temprana, quienes reciben acompañamiento y orientación para el discernimiento sacerdotal.

La Kermés del Seminario se ha convertido en una de las tradiciones más queridas por la comunidad católica saltillense, no solo por su sentido festivo, sino por el profundo significado de unidad y gratitud que representa para la Iglesia local.

