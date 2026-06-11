SEP acusa interés político de CNTE para afectar al Mundial

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las recientes protestas tienen un trasfondo político y buscan afectar la imagen del país durante uno de los eventos internacionales más importantes que ha recibido México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que las demandas del magisterio disidente han sido atendidas mediante mesas de diálogo permanentes, por lo que cuestionó las acciones anunciadas por la organización.

“Nosotros no nos explicamos por qué la Coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio”, expresó.

Delgado reveló que apenas un día antes sostuvieron reuniones durante varias horas con representantes de la CNTE, pero aun así decidieron realizar actividades de protesta en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“Más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”, sostuvo.

Gobierno defiende diálogo con el magisterio

Aseguró que la administración federal ha mantenido abiertos los canales de comunicación con todas las secciones de la Coordinadora y reiteró que las principales demandas están siendo analizadas.

“Respetamos el derecho a la libre manifestación pacífica, pero también que haya atención a sus principales demandas y que no se derive en otro interés político”, agregó.

Entre los temas abordados en las negociaciones se encuentra el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), uno de los principales reclamos de los docentes.

Sheinbaum propone consulta directa a más de un millón de maestros

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de agosto comenzará una consulta nacional en las escuelas para construir una propuesta alternativa a la USICAMM.

La mandataria federal planteó que la discusión se realice directamente con las y los docentes, sin intermediación de las dirigencias sindicales.

“Vámonos con las maestras y los maestros, escuela por escuela, escuela por escuela”, afirmó.

Consideró que regresar al esquema donde las dirigencias sindicales y los gobiernos estatales definían promociones, cambios de adscripción y contrataciones podría abrir espacios para prácticas irregulares.

“No es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra, quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro; eso genera muchísima corrupción”, señaló.

Insistió en que la decisión final deberá construirse a partir de la opinión de los propios docentes.

“Mejor que decidan las maestras y los maestros; eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de un millón”, indicó.

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