Netanyahu acusa a Mamdani de 'fomentar el odio' por pedir arresto

Durante su campaña para la alcaldía el año pasado, Mamdani dijo que buscaría ordenar a la policía de la ciudad ejecutar la orden de arresto contra Netanyahu

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó al alcalde de Nueva York de "fomentar el odio" al pedir su arresto por acusación de crímenes de guerra.

Netanyahu señaló que tiene la intención de estar en Nueva York en septiembre para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de que el alcalde Zohran Mamdani sostuvo que no es bienvenido.

“Se supone que él es el alcalde de todos los neoyorquinos, pero está tratando de enfrentar a un grupo contra el otro”.

Netanyahu desestimó el domingo las acusaciones por crímenes de guerra por considerarlas “falsas”. Señaló las acusaciones de conducta sexual indebida contra el fiscal de la CPI, quien fue apartado del cargo el viernes, y sostuvo que la orden era un intento de desviar la atención.

Indicó que le preocupaba que el apoyo político a Israel en Estados Unidos esté en riesgo, en particular a medida que demócratas progresistas y de extrema izquierda se alinean.

Mamdani busca arrestar a Benjamín Netanyahu desde 2025

Durante su campaña para la alcaldía el año pasado, Mamdani dijo que buscaría ordenar a la policía de la ciudad ejecutar la orden de arresto contra Netanyahu. Pero Mamdani reconoció la semana pasada que la policía local no tiene autoridad legal para arrestar a Netanyahu y pidió a las autoridades federales que intervinieran.

También advirtió sobre el aumento del antisemitismo en Estados Unidos y otros países occidentales, y afirmó que cuando habla con personas en la ciudad de Nueva York, hogar de la segunda mayor población judía del mundo, “los judíos se sienten muy incómodos”.

El primer ministro israelí es una figura polarizadora debido a la guerra de Israel en Gaza, que se desató tras el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023.