Acusan a pasajero de homicidio por muerte de chofer en Monterrey

El hombre que participó en la riña con el chofer de la ruta 220 que perdió la vida el pasado viernes en el centro de Monterrey, fue imputado por el delito de homicidio.

Un agente de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves solicitó su vinculación a proceso, debido a que las pruebas señalan al pasajero como el presunto responsable.

De acuerdo con el Servicio Médico Forense, el conductor identificado como Lino Becerra, perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Bernardo Reyes, en su cruce con Calzada Francisco I. Madero, donde los oficiales realizaron la detención de un hombre, identificado como Antonio "N", de 45 años.

La defensa del señalado solicitó ampliación de término constitucional para resolver la situación jurídica, por lo que será el próximo viernes 31 de octubre cuando se reanude la audiencia. En tanto, se le impuso al acusado la prisión preventiva como medida cautelar.

El delito que se le acredita al hombre es el de homicidio preterintencional. Este se define como aquel en el que el resultado es más grave de lo que su autor buscada. Es decir, se le acusa de manera cometer un delito grave de manera involuntaria.

Fuentes consultadas por El Horizonte señalaron que el acusado podría llevar el proceso en libertad, además de cumplir con la reparación del daño, hasta que se llegue a juicio.

El deceso del operador consternó a la comunidad del transporte público, así como a cientos de usuarios que lo recordaron por su amabilidad y compromiso.

Comentarios