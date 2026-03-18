Acusan a Adrián de desatender Monterrey por temas políticos

Luego de que Adrián de la Garza apareciera en un evento político este miércoles, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez lo acusó de abandonar sus funciones como alcalde de Monterrey para por la “grilla” política.

A través de un comunicado, Martínez manifestó que Monterrey enfrenta serios problemas en diversas materias y el alcalde lo está dejando de lado.

“Mientras debería estar gobernando, el alcalde priista Adrián De La Garza ha dejado claro que lo suyo es andar en gira política. Hoy, en horario laboral y cuando debería estar al frente del gobierno, lo vimos tomándose la foto con su jefe, Alito Moreno, presidente del PRI.

“Y no solo eso, también en esa misma reunión estuvo Rosario Robles, quien pasó años en la cárcel por el caso de la Estafa Maestra”, dijo Baltazar Martínez.

Este miércoles el PRI Nacional presento a los ‘defensores’ de su partido de cada estado que en el 2027 tendrá elecciones para renovar la gubernatura, en donde se presentó a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey como el defensor del PRI en Nuevo León.

“Mientras tanto, el municipio puede esperar, la seguridad puede esperar y los problemas de la gente también. Esta más preocupado por las elecciones que por hacer su trabajo”.

“Y se nota, tiene a Monterrey como uno de los municipios con mas inseguridad, lleno de basura y baches”, agregó Baltazar Martinez.

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