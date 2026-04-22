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Acusan a D4vd por homicidio de menor hispana en Los Ángeles

Forense confirma que la víctima murió por heridas penetrantes; el caso ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos

  • 22
  • Abril
    2026

Una menor de origen hispano fue asesinada tras sufrir múltiples heridas penetrantes, según confirmó el Departamento Forense del condado de Los Ángeles, en un caso que involucra al cantante D4vd.

La víctima, identificada como Celeste Rivas Hernández, tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore. Su cuerpo fue localizado el 8 de septiembre pasado, un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15.

Forense confirma homicidio

De acuerdo con el informe oficial, la adolescente presentaba dos heridas penetrantes en el torso, incluyendo una lesión en el hígado.

Además, en su organismo se detectaron resultados presuntamente positivos a benzodiazepinas y metanfetamina.

Las autoridades clasificaron la muerte como homicidio, lo que respalda los cargos presentados contra el artista.

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El médico forense en jefe, Odey Ukpo, informó que la divulgación de estos datos fue autorizada por un tribunal local.

El intérprete, de 21 años, fue detenido el pasado jueves en su domicilio en West Hollywood y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

D4vd enfrenta cargos agravados por homicidio y mutilación de cadáver, en un caso que ha generado fuerte atención mediática desde su inicio.

Hallazgo en vehículo genera impacto

Las investigaciones tomaron relevancia en septiembre, cuando restos humanos fueron encontrados en un vehículo Tesla vinculado al cantante.

El automóvil había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal, sin que existiera reporte de robo.

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El caso ha causado conmoción también en la industria musical, donde D4vd ha ganado notoriedad por colaboraciones con artistas como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage, además de posicionar varios temas en listas de popularidad como Billboard.

Las autoridades continúan con el proceso judicial, mientras el caso sigue generando indignación y atención pública en Estados Unidos.


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