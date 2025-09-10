Cerrar X
Nuevo León

Acusan intromisión del IEEPC por proponer solo mujeres

Morena y PRI criticaron al IEEPC por sugerir que en 2027 solo compitan mujeres por la gubernatura; lo ven como intromisión en la vida interna de los partidos

  • 10
  • Septiembre
    2025

Diputados de Morena y el PRI calificaron como una intromisión por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) que busquen imponer acciones para que en las elecciones del 2027 sean solo mujeres las que compitan por la gubernatura.

Durante una sesión extraordinaria del IEEPC, pidió al Congreso que legisle para que se garantice la paridad en las próximas elecciones, tras peticiones ciudadanas de que solo se acepten mujeres candidatas a la gubernatura y en ciertos municipios donde nunca ha habido mujeres alcaldesas.

Sin embargo, especificó que si el Congreso hace caso omiso, el instituto hará las acciones afirmativas necesarias para que esto sea garantizado.

“Queremos dejarle muy claro al Instituto Estatal Electoral que sea imparcial y no se meta en la vida de los partidos; hay una ley que respalda las acciones de quienes militamos en los partidos; no queremos que se metan en nuestra vida política y que tenemos militancia.

“De parte de quién el Instituto Estatal Electoral nos quiere imponer un género; nosotros somos un movimiento nacional, se va a contender en 17 gobernaturas y serán candidatos quienes decida el pueblo”, dijo Grecia Benavides de Morena.

Ante esto, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que los ‘peros’ que los partidos le ponen a la paridad son ‘trucos viejos’ para no darles espacio a las mujeres en las candidaturas.

“Esta recurrencia en el discurso para no postular mujeres es canalizada y hay un hartazgo por parte de las mujeres en ese sentido y creo que no deberíamos ver la política de esa forma.

“Sí tenemos que abrirnos, puede haber participación; creo que señalar ciertos cargos a esto es producto de que en el pasado no se han postulado mujeres a ciertos cargos de elección y, en muchas medidas, esto de la paridad total nos ha orillado a tener estas acciones”, dijo Pámanes.

Por su parte, el diputado Javier Caballero comentó que esta recomendación será estudiada; sin embargo, en dado caso de que busquen que sean solo mujeres para la gubernatura, sí sería una intromisión del instituto.

“Nosotros siempre seremos defensores de la democracia y que sean los ciudadanos quienes decidan entre los mejores perfiles, sea hombre o mujer.

“Por lo cual sí creo que el emitir un lineamiento obligatorio de postular solo un género se puede interpretar como una intromisión en los lineamientos de los partidos”, dijo Javier Caballero del PRI.

El diputado Carlos de la Fuente indicó que está en la agenda mínima del Congreso, ya hay una reforma a la Ley Electoral para que se garantice la paridad en puestos donde nunca se ha elegido a una mujer, pero ven viable que se aplique hasta el 2030.


