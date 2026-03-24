Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), principal punto de entrada para visitantes del Mundial FIFA 2026, conductores de plataformas como Uber y DiDi denuncian hostigamiento por parte de la Guardia Nacional, que les impide operar con normalidad pese a contar con un amparo judicial vigente.

De acuerdo con Uber México, desde agosto de 2025 un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una resolución que ordena cesar operativos y permitir la prestación del servicio; sin embargo, en la práctica las restricciones continúan.

A diferencia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Monterrey no existe un área específica para el ascenso y descenso de pasajeros de aplicaciones, lo que obliga a los conductores a operar en zonas generales, donde son interceptados por autoridades.

Durante un recorrido realizado en las terminales A, B y C, se constató la presencia constante de elementos de la Guardia Nacional, quienes realizan revisiones bajo el argumento de “inspecciones de rutina”.

Conductores denuncian hostigamiento

Operadores de plataformas aseguran que, pese a presentar documentación en regla, continúan siendo retenidos e incluso sancionados.

“Si recoges en el aeropuerto, te retienen, te revisan y aun así te multan. Ya no conviene arriesgarse por un viaje de 300 pesos”, relató Everardo, conductor de Uber.

También denunciaron que la falta de claridad en su situación legal y la ausencia de espacios designados agravan el problema.

La restricción a plataformas digitales impacta directamente en los usuarios, quienes deben recurrir a taxis concesionados con tarifas significativamente más altas.

Actualmente, los precios oscilan entre 600 y 1,500 pesos, dependiendo del destino, mientras que un viaje en aplicación puede costar entre 400 y 500 pesos, es decir, hasta un 150% más barato.

Conflicto legal sin resolverse de fondo

El origen del conflicto se remonta a junio de 2023, cuando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) determinó que los servicios de plataformas en aeropuertos debían considerarse transporte de pasajeros y, por tanto, requerían permisos especiales.

Uber promovió un amparo argumentando que su modelo no es equiparable al servicio tradicional, postura que fue respaldada parcialmente por un tribunal en 2025 al señalar que los operativos carecían de fundamentación adecuada.

No obstante, la SICT sostiene que la resolución no autoriza explícitamente la operación en aeropuertos, sino que únicamente limita acciones consideradas excesivas.

Incumplimiento de resolución judicial

A casi ocho meses del fallo, autoridades federales no han dado cumplimiento total, por lo que el pasado 29 de enero una jueza ordenó ejecutar la sentencia.

Pese a ello, conductores aseguran que las revisiones y sanciones continúan, manteniendo la incertidumbre en torno a su operación en el aeropuerto.

De cara al Mundial 2026

La situación cobra relevancia ante la proximidad del Mundial FIFA, ya que el aeropuerto será la principal puerta de entrada de miles de visitantes nacionales e internacionales.

Hasta el momento, no se ha definido un esquema claro que permita la convivencia entre taxis concesionados y plataformas digitales, lo que podría impactar en la movilidad y costos para los usuarios durante el evento.

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