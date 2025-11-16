Cerrar X
Nuevo León

Adelantan espíritu navideño en Feria del Pino de Loma Baja

Con más de ocho décadas de tradición, sigue siendo uno de los puntos favoritos para quienes desean iniciar su preparación navideña en familia

  • 16
  • Noviembre
    2025

Aunque aún falta un mes para Navidad, las familias regiomontanas ya comenzaron a vivir el ambiente decembrino en la tradicional Feria del Pino, ubicada en Loma Baja sobre la avenida Morones Prieto, un espacio con historia que se mantiene en operación desde 1940.

Desde temprana hora, los visitantes recorren los pasillos buscando el pino perfecto, arreglos, figuras de nacimiento y las clásicas nochebuenas que llenan de color el lugar. 

WhatsApp Image 2025-11-16 at 3.42.32 PM.jpeg

Entre luces, adornos y el característico aroma a árbol fresco, la feria mantiene su toque cálido que ha acompañado a generaciones enteras.

“Yo ya estoy preparada, ya tengo las luces y compré el pino para arreglarlo con mi familia”, compartió Lulú. 

WhatsApp Image 2025-11-16 at 3.42.31 PM.jpeg

Otra compradora comentó que también adelantó sus planes: “Ya me preparé, vine a comprar mi noche buena”.

Los niños tampoco se quedan atrás en el ánimo festivo. “Yo ya estoy listo para la Navidad, y estoy muy feliz por las posadas”, dijo Obed. 

WhatsApp Image 2025-11-16 at 3.42.28 PM.jpeg

Con más de ocho décadas de tradición, la Feria del Pino sigue siendo uno de los puntos favoritos para quienes desean iniciar su preparación navideña con tiempo y en familia.


