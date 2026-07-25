Padres de familia adelantan compra de uniformes escolares

La intención, aseguran los padres de familia, es evitar las prisas de última hora, encontrar todas las tallas disponibles y organizar mejor su presupuesto

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Aunque aún falta casi un mes para el inicio del ciclo escolar, para muchas familias la cuenta regresiva ya comenzó y los negocios de uniformes escolares ya reciben a los primeros clientes que buscan adelantarse a las compras.

La intención, aseguran los padres de familia, es evitar las prisas de última hora, encontrar todas las tallas disponibles y organizar mejor el presupuesto destinado al regreso a clases.

“Es mejor venir de una vez porque luego se llena aquí y luego, como buenos mexicanos, dejamos todo al final; mejor de una vez”, comentó Leticia mientras realizaba sus compras.

El regreso a clases también representa un importante desembolso para los hogares, sobre todo para aquellos que tienen más de un hijo estudiando. Algunas familias estiman gastar varios miles de pesos únicamente en uniformes.

“Pensamos gastarnos más o menos unos $3,000 pesos, son tres niños que hay que vestir”, señaló Betty.

Los comerciantes aseguran que el movimiento comenzó desde la semana pasada y esperan que la afluencia continúe aumentando conforme se acerque el inicio de clases.

“Desde la semana pasada empezó la venta y, aun cuando empieza el ciclo, como quiera siguen viniendo, pero lo que estamos viendo ahorita son padres preventivos”, explicó Jesús, encargado del establecimiento.

Actualmente, los precios de algunas prendas escolares son los siguientes:

• Camisa o blusa: $49.50

• Falda: $99.50

• Pantalón: de $100 a $150

• Calcetas: $29

• Suéter: $169.50

En conjunto, un uniforme básico puede representar un gasto aproximado de entre $447 y $497 por estudiante, sin considerar calzado, mochila y otros artículos escolares.

Con varias semanas aún por delante antes del regreso a clases, las familias que ya iniciaron sus compras buscan evitar contratiempos y repartir los gastos de una de las temporadas que más impactan la economía del hogar.