Adrián de la Garza premia y clausura 2.ª Copa Colegial Monterrey

Este martes, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fue el encargado de la ceremonia de clausura y de la premiación de la Segunda Copa Colegial Monterrey 2025, en la cual participaron 21 escuelas particulares de la ciudad.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF, Gaby Oyervides; la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón; el director de Deportes, Aldo De Nigris, y la directora del DIF, Ivonne Álvarez.

Los representantes de cada escuela que participaron en esta justa estuvieron reunidos en el Colegio Franco Mexicano, en donde se entregaron los reconocimientos a los primeros lugares en ajedrez, atletismo, básquetbol 3X3, fútbol y volibol.

Durante la primera edición participaron 12 colegios, con cerca de 1,600 asistentes entre atletas, padres, docentes o administrativos.

El munícipe regio fue invitado a entregar los trofeos y celebró este tipo de competencias que incentivan la participación de niños y jóvenes en diversos deportes.

De la Garza confió en que cada vez sean más los que se involucren en esta justa, pues considera que la actividad física, individual o en equipo, promueve la unión comunitaria y el desarrollo de una vida sana y armónica.

Por último, pidió seguir con este tipo de acciones, en especial en 2026, debido a que el próximo año la ciudad será sede del Mundial de Futbol de la FIFA.

