Nuevo León

Adrián de la Garza premia y clausura 2.ª Copa Colegial Monterrey

El alcalde de Monterrey fue el encargado de la clausura y de la premiación de la Segunda edición del evento, donde participaron 21 escuelas particulares

  • 11
  • Noviembre
    2025

Este martes, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fue el encargado de la ceremonia de clausura y de la premiación de la Segunda Copa Colegial Monterrey 2025, en la cual participaron 21 escuelas particulares de la ciudad.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del DIF, Gaby Oyervides; la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Karina Barrón; el director de Deportes, Aldo De Nigris, y la directora del DIF, Ivonne Álvarez.

2A. COPA COLEGIAL 3.jpeg

Los representantes de cada escuela que participaron en esta justa estuvieron reunidos en el Colegio Franco Mexicano, en donde se entregaron los reconocimientos a los primeros lugares en ajedrez, atletismo, básquetbol 3X3, fútbol y volibol.

Durante la primera edición participaron 12 colegios, con cerca de 1,600 asistentes entre atletas, padres, docentes o administrativos.

2A. COPA COLEGIAL 2.jpeg

El munícipe regio fue invitado a entregar los trofeos y celebró este tipo de competencias que incentivan la participación de niños y jóvenes en diversos deportes.

2A. COPA COLEGIAL 6.jpeg

De la Garza confió en que cada vez sean más los que se involucren en esta justa, pues considera que la actividad física, individual o en equipo, promueve la unión comunitaria y el desarrollo de una vida sana y armónica.

Por último, pidió seguir con este tipo de acciones, en especial en 2026, debido a que el próximo año la ciudad será sede del Mundial de Futbol de la FIFA.


