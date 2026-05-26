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Nuevo León

Cómo Vamos premia a Monterrey y reprueba a San Pedro

La plataforma ciudadana liberó los resultados de su segunda evaluación a los alcaldes con Adrián de la Garza con una nota de 9.2 y Mauricio Farah con 5.1 puntos

  • 26
  • Mayo
    2026

La plataforma ciudadana "Cómo Vamos" liberó los resultados de su segunda evaluación a los alcaldes de la zona metropolitana. El balance final del organismo puso en la cima al municipio de Monterrey, mientras que San Pedro Garza García se ubicó en el sótano del listado metropolitano.

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El desglose de las calificaciones de la plataforma sitúa a Adrián de la Garza, de Monterrey, en la primera posición con una nota de 9.2 puntos, seguido muy de cerca por el alcalde de Guadalupe, Héctor García, quien alcanzó los 9 puntos cerrados. 

En el bloque intermedio se ubica Mónica Oyervides, de Juárez, con un 8.0, seguida por César Garza (Apodaca) con 7.5 y Andrés Mijes (Escobedo) con 7.3 puntos.

En contraste, la parte baja del listado la ocupan Jesús Nava, de Santa Catarina, con 6.9, y el nicolaíta Daniel Carrillo, quien promedió 6.4 puntos. 

Los focos amarillos fueron para Manuel Guerra, en García, con una calificación de 5.9, mientras que la nota más baja de esta edición fue para Mauricio Farah, en San Pedro, quien alcanzó los 5.1 puntos.

El organismo ciudadano precisó que la calificación en los rubros de medio ambiente, seguridad, desarrollo urbano, gobierno, movilidad y, por primera vez, finanzas, se construyó mediante un diálogo técnico constante con los municipios y la validación con medios de verificación propios. 

Asimismo, se recordó que la falta de claridad o la ausencia de datos disponibles penaliza el resultado de los alcaldes. 

Las metas evaluadas indicaron que corresponden a los compromisos fijados por los mismos ayuntamientos, ajustados a sus respectivas realidades presupuestales y agendas locales.


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