Nuevo León Inicio / Nuevo León / Monterrey limpia canal Aztlán y retira 1,800 toneladas de basura Monterrey limpia canal Aztlán y retira 1,800 toneladas de basura Por órdenes del alcalde Adrián de la Garza, cuadrillas apoyadas con maquinaria pesada llevaron a cabo el despliegue para dejar despejado el cauce. Por Carlos Nava | 23 Julio 2026

En un esfuerzo por erradicar focos de infección y reducir riesgos de contingencias fluviales, el Gobierno de Monterrey ejecutó una megajornada de limpieza en el canal pluvial de la avenida Aztlán, logrando retirar más de 1,850 toneladas de desechos y maleza. Las maniobras, encabezadas por la Secretaría de Servicios Públicos en el tramo comprendido entre las calles Orto y Ocaso, respondieron de manera directa a múltiples denuncias de las familias del sector. Los vecinos habían alertado sobre la presencia de olores fétidos y la proliferación de un tiradero clandestino en la zona. Intervención integral y prevención de riesgos Por órdenes del alcalde Adrián de la Garza, cuadrillas apoyadas con maquinaria pesada llevaron a cabo el despliegue para dejar despejado el cauce. "Hemos retirado ya 1,800 toneladas de todo tipo de escombro y basura para beneficio de los vecinos", precisó el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, al destacar que entre los residuos recuperados se encontraban desde maleza y escombros hasta animales muertos.

Con este desazolve, la autoridad municipal busca garantizar el correcto flujo del agua durante la temporada de lluvias, previniendo posibles desbordamientos e inundaciones que pongan en riesgo el patrimonio de las familias regias, además de eliminar un importante foco sanitario.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

Al operativo se sumó el secretario de Administración, Marcelo Segovia, quien subrayó el compromiso de la administración regiomontana por intervenir en estos espacios en favor de la comunidad, aun cuando el mantenimiento de ciertos cauces rebase el ámbito estrictamente municipal.

Asimismo, Segovia hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar que estos lugares vuelvan a convertirse en tiraderos y exhortó a denunciar a quienes depositen basura de forma ilegal:

Línea telefónica: 072

Canal digital: Redes sociales oficiales del Gobierno de Monterrey

Esta acción representa la cuarta intervención que el municipio realiza en el canal Aztlán, reforzando la estrategia permanente de mantenimiento de cauces y arroyos en la ciudad.