Los asistentes han expresado un desbordante entusiasmo y coinciden en una total confianza de que la escuadra mexicana logrará hacer historia

Inicio / Nuevo León / Aficionados asisten al Parque del Agua para apoyar al Tri

Con el termómetro rozando los 35 grados centígrados, la pasión futbolera se impuso al clima en Monterrey.

El Pabellón del Parque del Agua lució este domingo a casi su máxima capacidad, transformándose en uno de los principales epicentros de la euforia por la Copa Mundial FIFA 2026.

Desde tempranas horas, miles de aficionados comenzaron a congregarse en el lugar para asegurar el mejor sitio frente a las pantallas.

Provistos de gorras, sombrillas y camisetas verdes, los fanáticos regiomontanos han echado mano de todo para resguardarse del calor, demostrando que ninguna condición climática frenará el apoyo incondicional al combinado nacional en su crucial encuentro contra Inglaterra.

Entre la multitud se respira un ambiente de fiesta y, sobre todo, de mucha esperanza.

Los asistentes han expresado un desbordante entusiasmo y coinciden en una total confianza de que la escuadra mexicana logrará hacer historia y amarrar el pase a la siguiente fase del torneo.

Refuerzan seguridad y atención médica ante las altas temperaturas

El despliegue de seguridad y las corporaciones de auxilio ya se encuentran en la zona para atender a la ciudadanía ante las altas temperaturas, mientras la cuenta regresiva avanza hacia las 18:00 horas, el momento exacto en que rodará el balón y millones de corazones vibrarán al unísono.