Afirma Waldo Fernández que Senado dará bases para negociar T-MEC

El senador por Nuevo León y presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, Waldo Fernández, afirmó que será el Senado de la República quien fije los términos base para la renegociación de este Tratado.

Explicó que esto se logrará mediante reuniones estratégicas con empresarios y productores de todo el país, para que ellos mismos les cuenten de primera mano cómo se han visto beneficiados o no con la implementación de este acuerdo comercial.

Fernández González señaló que con estas reuniones podrán establecer parámetros claros que les permitan negociar de mejor manera ajustes al tratado, pues este se crearía con base en la utilidad real del T-MEC.

De igual manera, resaltó la urgencia de negociar particularmente en el tema del acero y aluminio, materiales que son afectados por los aranceles aplicados por Estados Unidos.

“Hoy tenemos aranceles impuestos al acero y aluminio que son abiertamente violatorios del T-MEC. Esto es exactamente lo que no podemos permitir”, dijo.

