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Inicio / Finanzas / Mundial provoca demanda récord de combustible para aviones en EUA

La demanda de combustible para aviones en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico la semana pasada, cuando los aficionados del fútbol acudieron en masa a Nueva York y Nueva Jersey para ver el partido entre España y Argentina en la final del Mundial de futbol 2026, según datos de la Administración de Información Energética de EUA (EIA, por sus siglas en inglés).

Según se dio a conocer, el suministro de combustible para aviones en EUA alcanzó 2.15 millones de barriles al día durante la semana que finalizó el 17 de julio.

El récord semanal anterior era de 2.11 millones de barriles al día, registrado en diciembre de 2017, según datos de la EIA.

Es probable que el aumento de la demanda de combustible para aviones se haya visto impulsado por el Mundial, dijo Giovanni Staunovo, analista petrolero de UBS.