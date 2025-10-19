Cerrar X
Nuevo León

Afirman que los hombres también pueden sufrir cáncer de mama

De acuerdo con diversos estudios, uno de cada 726 hombres podrá desarrollar este padecimiento a lo largo de su vida por falta de cultura de prevención

¿Los hombres también pueden sufrir cáncer de mama? La respuesta es "sí". 

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, aproximadamente 2,800 hombres serán diagnosticados con este tipo de cáncer a finales del 2025, de los cuales, 510 morirán por esta enfermedad.

La edad promedio suele ser mayor en comparación a las mujeres, debido a que es de 68 años, debido a que hombres de la tercera edad son más propensos a desarrollarlo.

Por lo que se recomienda que a partir de los 50 años, los hombres consideren el practicarse una mamografía de forma anual, así como aquellos que cuenten con antecedentes de este tipo de cáncer.

Esto se debe a que al tenerse relativamente pocos casos sobre este tipo de padecimiento en hombres, la cultura de la prevención es menor, por lo que se intenta fomentar en fechas como esta.

Factores de riesgo en hombres

De acuerdo con la investigadora Jean Uscher, algunos factores de riesgo que aumenten el riesgo de que un hombre desarrolle cáncer de mama puede ser: 

  • Envejecimiento
  • Antecedentes familiares
  • Obesidad
  • Mutaciones genéticas
  • Niveles elevados de estrógeno
  • Síndrome de Klinefelter (afectación en genitales y fertilidad)
  • Exposición a la radiación

Síntomas de enfermedad en hombres

A pesar de ser bastante similares a los presentados en mujeres, Mayo Clinic, una organización sin fines de lucro que busca brindar atención médica integral, menciona que los síntomas son los siguientes:

  • Un bulto o engrosamiento indoloro de la piel del pecho.
  • Cambios en la piel que recubre la mama, como hoyuelos, arrugas, descamación o alteraciones en el color de la piel.
  • Cambios en el pezón, como alteración en el color de la piel o descamación, o un pezón que empieza a hundirse.
  • Secreción o sangrado del pezón.

