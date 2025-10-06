Cerrar X
Destaca MC importancia de consolidar como destino turístico a NL

Integrantes de la bancada del partido naranja afirman que se cuenta con diversos recursos para impulsar el sector turístico en la entidad

  • 06
  • Octubre
    2025

En el marco del foto "Nueva visión de desarrollo turístico para el nuevo Nuevo León", diputadas y diputados destacaron la importancia de la entidad como destino turístico.

La diputada Irais Reyes subrayó que la entidad ha fortalecido su proyección cultural, histórica y natural.

“Cuando te imaginas en Nuevo León, piensas que solamente hay industrias, empresas, negocios, cuando realmente tiene un amplio patrimonio tanto cultural como histórico y natural”, expresó la legisladora.

En tanto, el diputado Miguel Ángel Sánchez Rivera señaló que el turismo no solo es desarrollo económico, sino identidad y cultura, con oportunidades de desarrollar eventos de primer mundo, como el Mundial 2026.

“Estoy seguro de que el intercambio de ideas será muy enriquecedor. [...] busca construir un Nuevo León más competitivo, más innovador y mucho más abierto y sostenible, hablando turísticamente”, añadió. 

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Javier Navarro, subrayó que Nuevo León cuenta con atractivos destinos turísticos como cañones, presas, montañas y espacios para deportes extremos y pescar.

Representantes de instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Anáhuac, la UVM y UNITEC coincidieron en la necesidad de impulsar un modelo de turismo sostenible, innovador e inclusivo, que beneficie a la ciudadanía.

En tanto, se realizaron diversas mesas de trabajo para analizar las estrategias y propuestas que fortalezcan una nueva visión del estado.


