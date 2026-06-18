Las condiciones se deben a una línea seca al norte del país y humedad del Golfo de México, que generan ambiente sofocante

Inicio / Nuevo León / Alcanzan puntos de la urbe regia hasta 44 grados

La urbe regia experimentó una jornada de calor extremo este jueves que alcanzó en algunos puntos los 44 grados.

Vecinos del sur de Monterrey reportaron estas temperaturas extremas, una de las zonas donde el impacto del calor se percibió con mayor intensidad.

De acuerdo con el reporte oficial, estas condiciones meteorológicas son generadas por una línea seca ubicada al norte del país, la cual interactúa con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, manteniendo un ambiente sofocante en la región.

Ante este panorama de temperaturas extremas, se recomienda el uso de bloqueador solar, gorra, sombrero, así como vestir ropa de manga larga y en colores claros.

Las autoridades hicieron especial énfasis en proteger a los sectores más vulnerables de la población, que incluyen a niñas, niños, bebés, personas de la tercera edad y a los animales de compañía.