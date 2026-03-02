Alcanzan sismos récord dentro de la urbe regia

Nunca en la historia documentada ocurrieron tantos terremotos en el Área Metropolitana de Monterrey como hasta ahora.

Y es que, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en 2025 la urbe regia rompió su récord de movimientos telúricos dentro de la mancha urbana.

En total, se reportaron 12 incidencias repartidas entre los municipios de Santa Catarina, Escobedo y García.

Esta cifra no solamente sentó un nuevo precedente, sino que también representa un repunte del fenómeno.

El año anterior a ese, la actividad sísmica se limitó a siete episodios dentro de la metrópoli, con lo que la reciente marca significa un incremento de prácticamente el doble.

Los registros muestran que, de la docena de terremotos, los más intensos ocurrieron el 31 de enero en territorio de Escobedo y el 26 de noviembre en García, ambos con una intensidad del 3.9.

Si bien pueden considerarse como leves o no violentos, para el sismólogo Juan Carlos Montalvo Arrieta dejan ver el área de potencial afectación que puede tener este fenómeno natural.

“Algo que sabemos en sismología es que necesitamos esperar a que pasen varios años para poder visualizar dónde ocurre con más frecuencia la actividad, y en eso nos hemos enfocado".

“Parte importante de la sismicidad había estado centrada en la región citrícola, en municipios como Montemorelos, pero con el paso de los años hemos empezado a ver cómo se ha ido distribuyendo esta sismicidad ya de manera particular en la Zona Metropolitana”, dijo.

La estadística abre la puerta a preguntar qué tanta potencia pueden alcanzar futuros casos en la ciudad, algo que el experto de la Universidad Autónoma de Nuevo León responde con claro antecedente.

“El más grande que se ha generado ocurrió el 20 de enero del 2010, tuvo una magnitud 4, y fue ubicado en la zona de la ‘M', en la Sierra Madre Oriental, en territorio de San Pedro Garza García. La importancia de eventos como ese es que nos está mostrando que hay evidencia de que en la región hay un potencial para que puedan ocurrir sismos de magnitud 5 o 5.5”, detalló.

Sin embargo, Montalvo advierte que para conocer más sobre los alcances dentro de la Metrópoli es necesario más estudios y proyectos de medición enfocados en la zona urbana. Crecen los terremotos en todo Nuevo León. Las cifras al alza no se limitan solo a la ciudad, sino que también alcanzaron a la totalidad del estado, al historial del SSN.

En 2024 los movimientos telúricos en la entidad fueron 33, y para el 2025 los registros se elevaron un 33%, alcanzando 44 sismos.

El más fuerte, y también el más recordado de los últimos años, ocurrió el 11 de mayo al noreste del municipio de Montemorelos.

Con una intensidad de 4.5, el terremoto provocó daños estructurales y físicos en más de una veintena de viviendas.

