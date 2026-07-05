Inicio / Nuevo León / Alerta sobre temperaturas de hasta 45 °C en Nuevo León: CNPC
Alerta sobre temperaturas de hasta 45 °C en Nuevo León: CNPC
Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a prevenir un 'golpe de calor' por la prolongada exposición a los rayos solares
Por Diana Valeria Leyva | 05 Julio 2026
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre las cálidas temperaturas que arrasarán con al menos siete entidades, incluida Nuevo León.
De acuerdo con el pronóstico emitido a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el termómetro podría alcanzar hasta los 45 °C para la tarde de este domingo.
☀️ Cuídate del calor— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 5, 2026
De acuerdo con información de @conagua_clima, este 5 de julio se mantendrá el ambiente caluroso en gran parte del país.
🌡️ Temperaturas de 40 a 45 °C
Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua… pic.twitter.com/QUvLrQzpV5
Entre el resto de las entidades que podrían reportar estas cálidas temperaturas se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.
Estas son las recomendaciones para evitar un golpe de calor
Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a prevenir un "golpe de calor" por la prolongada exposición a los rayos solares.
Es por ello que brindaron las siguientes recomendaciones:
- Mantente hidratado constantemente y evita la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.
- Utiliza ropa ligera, de colores claros, así como gorra, sombrero o sombrilla.
- No dejes personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y presta especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.
Sin embargo, las personas expuestas pueden presentar síntomas de "golpe de calor", los cuales son:
- Temperatura corporal elevada.
- Dolor de cabeza intenso.
- Mareo o desorientación.
- Piel caliente y enrojecida.
- Náuseas o vómito.
- Debilidad extrema o pérdida del conocimiento
Ante cualquier relación con alguno de estos síntomas, es importante acudir a recibir atención médica.