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Alerta sobre temperaturas de hasta 45 °C en Nuevo León: CNPC

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a prevenir un 'golpe de calor' por la prolongada exposición a los rayos solares

Por Diana Valeria Leyva | 05 Julio 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre las cálidas temperaturas que arrasarán con al menos siete entidades, incluida Nuevo León.

De acuerdo con el pronóstico emitido a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el termómetro podría alcanzar hasta los 45 °C para la tarde de este domingo.

Entre el resto de las entidades que podrían reportar estas cálidas temperaturas se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

Estas son las recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a prevenir un "golpe de calor" por la prolongada exposición a los rayos solares.

Es por ello que brindaron las siguientes recomendaciones: 

  • Mantente hidratado constantemente y evita la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.
  • Utiliza ropa ligera, de colores claros, así como gorra, sombrero o sombrilla.
  • No dejes personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y presta especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Sin embargo, las personas expuestas pueden presentar síntomas de "golpe de calor", los cuales son:

  • Temperatura corporal elevada.
  • Dolor de cabeza intenso.
  • Mareo o desorientación.
  • Piel caliente y enrojecida.
  • Náuseas o vómito.
  • Debilidad extrema o pérdida del conocimiento

Ante cualquier relación con alguno de estos síntomas, es importante acudir a recibir atención médica.

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