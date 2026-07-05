Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a prevenir un 'golpe de calor' por la prolongada exposición a los rayos solares

Inicio / Nuevo León / Alerta sobre temperaturas de hasta 45 °C en Nuevo León: CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre las cálidas temperaturas que arrasarán con al menos siete entidades, incluida Nuevo León.

De acuerdo con el pronóstico emitido a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el termómetro podría alcanzar hasta los 45 °C para la tarde de este domingo.

☀️ Cuídate del calor



De acuerdo con información de @conagua_clima, este 5 de julio se mantendrá el ambiente caluroso en gran parte del país.



🌡️ Temperaturas de 40 a 45 °C

Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua… pic.twitter.com/QUvLrQzpV5 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 5, 2026

Entre el resto de las entidades que podrían reportar estas cálidas temperaturas se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.

Estas son las recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ante este pronóstico, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a prevenir un "golpe de calor" por la prolongada exposición a los rayos solares.

Es por ello que brindaron las siguientes recomendaciones:

Mantente hidratado constantemente y evita la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

constantemente y al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Utiliza ropa ligera , de colores claros, así como gorra, sombrero o sombrilla.

, de colores claros, así como gorra, sombrero o sombrilla. No dejes personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y presta especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Sin embargo, las personas expuestas pueden presentar síntomas de "golpe de calor", los cuales son:

Temperatura corporal elevada.

Dolor de cabeza intenso.

Mareo o desorientación.

Piel caliente y enrojecida.

Náuseas o vómito.

Debilidad extrema o pérdida del conocimiento

Ante cualquier relación con alguno de estos síntomas, es importante acudir a recibir atención médica.