Reino Unido activa alerta por intensa ola de calor

Las autoridades británicas emitieron una alerta naranja ante temperaturas de hasta 34 °C y advirtieron riesgos para la salud durante los próximos días

La Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) emitió una alerta naranja por calor extremo para amplias zonas de Inglaterra y Gales, ante el pronóstico de temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados Celsius durante los primeros días de la próxima semana.

El aviso, considerado el segundo nivel más alto dentro del sistema de alertas meteorológicas británico, estará vigente principalmente el lunes y martes, cuando se espera el punto máximo de la actual ola de calor.

Temperaturas por encima de los 30 grados

Según la Met Office, algunas regiones del sur y el este de Inglaterra, incluida Londres, comenzarán a cumplir los criterios oficiales de ola de calor desde este mismo fin de semana, con máximas cercanas a los 30 grados.

Para el domingo se prevén temperaturas de hasta 32 °C, mientras que el lunes podrían alcanzar los 34 °C en algunos puntos del país. Además, las noches serán especialmente cálidas, con mínimas cercanas a los 20 °C, lo que dificultará el descanso de la población.

Existe posibilidad de romper un récord histórico

El organismo meteorológico estimó que existe un 40 % de probabilidad de que se supere el récord de temperatura registrado en junio en el Reino Unido, fijado en 35.6 °C durante los años 1957 y 1976.

Hace apenas unas semanas, el país ya había establecido un nuevo récord para el mes de mayo, cuando los termómetros alcanzaron los 35.1 °C en los jardines botánicos de Kew, al oeste de Londres.

La Met Office advirtió que las altas temperaturas pueden representar un riesgo importante para la salud, especialmente entre personas mayores, menores de edad y quienes padecen enfermedades crónicas.

Asimismo, recomendó extremar las precauciones al acudir a playas, ríos o lagos, debido al peligro que representa ingresar de forma repentina a aguas frías tras una exposición prolongada al calor, situación que puede provocar un choque térmico.

Durante la ola de calor registrada en mayo, al menos 15 personas fallecieron en incidentes relacionados con actividades acuáticas, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a mantener medidas de prevención durante este nuevo episodio de temperaturas extremas