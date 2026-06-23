Ola de calor en Europa deja 18 muertos en Francia

Las altas temperaturas ya causaron 18 muertes en Francia y obligaron al Reino Unido a emitir una alerta roja por calor extremo

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La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa ha dejado al menos 18 personas fallecidas en Francia, incluidos dos menores de edad que perdieron la vida tras permanecer dentro de un vehículo expuesto a las altas temperaturas.

El fenómeno climático ha provocado temperaturas sin precedentes en varias regiones del continente. En Francia, numerosas escuelas suspendieron actividades o ajustaron sus horarios para proteger a estudiantes y docentes de las condiciones extremas.

Entre los registros más destacados, la ciudad de Burdeos alcanzó los 41.9 grados Celsius, superando la marca histórica establecida apenas el año pasado. En Poitiers, el termómetro llegó a los 41.2 grados, la temperatura más alta registrada en esa localidad desde que existen mediciones oficiales.

España también enfrenta condiciones excepcionales. En San Sebastián, una ciudad acostumbrada a climas más templados, se esperaba una máxima cercana a los 40 grados Celsius, una cifra muy superior al promedio histórico para esta época del año.

Especialistas han advertido que Europa continúa calentándose a un ritmo superior al del resto del planeta. Un informe reciente de la Organización Meteorológica Mundial señala que el continente registra un aumento de temperatura que duplica ampliamente la media global.

Reino Unido activa alerta máxima

Ante el avance de la ola de calor, la Oficina Meteorológica del Reino Unido emitió una alerta roja para amplias zonas del centro y sur de Inglaterra, así como para Gales.

Las autoridades prevén que los termómetros alcancen o incluso superen los 40 grados Celsius durante miércoles y jueves, niveles poco habituales para el país. La alerta permanecerá vigente durante ambos días debido al riesgo que representan estas condiciones para la salud pública.

Las autoridades británicas recomendaron a la población extremar precauciones, mantenerse hidratada y prestar especial atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Asimismo, pidieron a empresas y empleadores adoptar medidas para proteger a sus trabajadores de las altas temperaturas.