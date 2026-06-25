Alertan por sensación térmica de hasta 46 grados en Matamoros

Autoridades prevén sensaciones térmicas de hasta 46 grados y piden a la población hidratarse, evitar el sol y protegerse durante las horas de mayor calor

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El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Peruzquía Ramírez, informó que en el municipio se esperan temperaturas elevadas que oscilarán entre los 34 y 36 grados centígrados en los próximos días.

Señaló que, aunque estos valores pueden considerarse normales para la temporada, el principal factor de riesgo es la combinación del calor con la humedad, lo que podría generar sensaciones térmicas de entre 44 y 46 grados centígrados.

Ante estas condiciones, el funcionario recomendó a la población, especialmente a los adultos mayores, mantenerse bien hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

Asimismo, sugirió que, en caso de salir, se utilicen medidas de protección como sombrillas, gorras o cualquier objeto que ayude a cubrirse de los rayos solares.

Finalmente, advirtió que las horas de mayor riesgo por las altas temperaturas se presentan entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 o 5:00 de la tarde, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante ese periodo.