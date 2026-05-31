Autoridades alertan por calor extremo en Matamoros

El secretario de Salud en Matamoros, Antonio Alfaro, hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de cuidado hacia las personas de la tercera edad, ante las altas temperaturas que se han registrado en el municipio.

El funcionario destacó que los adultos mayores representan uno de los sectores más vulnerables durante las olas de calor, debido a que su organismo tiene mayor dificultad para regular la temperatura corporal, lo que incrementa el riesgo de deshidratación, golpes de calor y complicaciones en su salud.

Antonio Alfaro subrayó la importancia de mantenerlos bien hidratados, evitar su exposición prolongada al sol, así como procurar que permanezcan en lugares frescos y ventilados. También recomendó estar atentos a cualquier síntoma como mareo, debilidad o confusión, los cuales podrían ser señales de alerta.

Piden atención constante durante las horas de mayor calor

Asimismo, exhortó a familiares y cuidadores a no dejarlos solos durante las horas de mayor intensidad del calor y a brindarles atención constante, especialmente en esta temporada donde las temperaturas pueden alcanzar niveles extremos en la región.

Finalmente, reiteró que la prevención es clave para evitar complicaciones graves, por lo que insistió en que la ciudadanía tome conciencia y adopte medidas para proteger a este grupo vulnerable.

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