Alista San Pedro plan de incentivos para revivir Centrito Valle

El municipio negocia reducir el costo de las pensiones de estacionamiento y liberar cajones públicos para impulsar la actividad económica en el sector

El municipio de San Pedro prepara un nuevo paquete de incentivos para reactivar el Centrito Valle, una de las zonas comerciales más emblemáticas del municipio que actualmente registra baja afluencia de visitantes, principalmente entre semana.

La estrategia contempla estacionamiento gratuito para clientes que consuman en los comercios del sector, además de reducir el costo de las pensiones para empleados, con el objetivo de liberar espacios en la vía pública y facilitar la llegada de consumidores.

De acuerdo con el secretario general del municipio, Luis Susarrey, el proyecto podría quedar listo en aproximadamente dos semanas, una vez que concluyan las negociaciones con comerciantes y propietarios de estacionamientos privados.

Buscan liberar cajones para los clientes

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el Centrito Valle es la ocupación temprana de los cajones de estacionamiento por parte de empleados de negocios y oficinas, lo que reduce la disponibilidad para quienes acuden a realizar compras o consumir en restaurantes.

Actualmente, las pensiones mensuales en los estacionamientos privados de la zona alcanzan hasta $2,000 pesos, mientras que la tarifa por hora ronda los $25 pesos. En contraste, los parquímetros municipales tienen un costo de $10 pesos por hora.

La propuesta del municipio consiste en negociar una tarifa preferencial para que las pensiones mensuales bajen hasta $500 pesos, incentivando a los empleados a utilizar estacionamientos privados y dejando libres los espacios en la vía pública.

"Lo que se pretende es lograr que la tarifa de los estacionamientos privados, que actualmente es muy alta, sea más accesible. Con eso se liberarían los parquímetros y posteriormente buscaremos que estos sean gratuitos para los clientes", explicó Luis Susarrey.

Clientes podrían validar su compra

El plan también contempla integrar el sistema de parquímetros digitales con los comercios del Centrito Valle para que quienes realicen una compra puedan validar su comprobante y obtener el beneficio de estacionamiento gratuito.

La intención es que el cobro sea eliminado automáticamente mediante la aplicación utilizada para operar los parquímetros, convirtiéndose en un incentivo directo para visitar la zona.

"Lo quiero llevar al límite: que quien consuma en el Centrito no pague estacionamiento. Ahí sí le estás dando un motivo real para ir", señaló el funcionario.

Según datos del municipio, en el polígono existen poco más de 80 cajones de estacionamiento entre espacios públicos y privados.

Buscan recuperar la actividad comercial

El proyecto forma parte de la estrategia integral impulsada por el municipio para recuperar la actividad económica del Centrito Valle, luego de que comerciantes reportaran una importante disminución de visitantes tras la remodelación realizada durante la administración del exalcalde Miguel Treviño.

El pasado 17 de julio, El Horizonte documentó la baja afluencia en el sector, donde diversos negocios señalaron que la falta de estacionamiento se convirtió en uno de los principales obstáculos para atraer clientes.

Como parte de las acciones para revitalizar la zona, el municipio ya puso en marcha el programa Vuelve al Centrito, una agenda cultural y artística que busca atraer visitantes mediante conciertos y actividades recreativas.

El programa inició oficialmente el 25 de julio con la presentación del cantante Lasso, mientras que próximamente se anunciarán nuevos eventos, entre ellos la participación del trovador Nicho Hinojosa.

Acuerdo podría concretarse en dos semanas

Susarrey informó que las negociaciones con comerciantes y propietarios de estacionamientos continúan, aunque confió en que el esquema pueda implementarse a corto plazo.

"Yo calculo que en unas dos semanas podríamos estar listos. Todavía falta realizar una serie de negociaciones y también platicarlo con los comerciantes. Estamos estructurando el proyecto, pero estoy seguro de que saldrá adelante. Es muy evidente que durante el día el lugar luce desértico", concluyó.