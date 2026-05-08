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Coahuila

Alista Ramos Arizpe celebración de 46 años como ciudad

El municipio prepara actividades conmemorativas para reconocer el crecimiento económico y social que ha mantenido Ramos Arizpe

  • 08
  • Mayo
    2026

El próximo 13 de mayo, Ramos Arizpe conmemorará 46 años de su elevación a ciudad en medio de un crecimiento industrial y económico que lo mantiene como uno de los municipios más importantes de Coahuila.

Actualmente identificado como la capital industrial del estado, el municipio ha consolidado durante las últimas décadas una expansión ligada a la industria automotriz, parques industriales y actividad manufacturera que genera miles de empleos en la región Sureste.

Sin embargo, además del crecimiento económico, autoridades municipales destacaron que la identidad de Ramos Arizpe sigue ligada a sus tradiciones, comunidades rurales y actividades que históricamente han dado forma al municipio.

Entre ellas sobresalen la elaboración del tradicional pan de pulque, las celebraciones religiosas, la actividad ejidal y la presencia de familias que por generaciones han habitado la ciudad.

De acuerdo con información municipal, el desarrollo de Ramos Arizpe ha sido impulsado por trabajadores, comerciantes, campesinos, obreros, docentes y emprendedores que participaron en la transformación del municipio durante los últimos 46 años.

La ubicación estratégica de la ciudad y su crecimiento industrial también permitieron que actualmente concentre parques industriales y empresas nacionales e internacionales vinculadas principalmente al sector automotriz.

En el marco del aniversario, el municipio prepara actividades conmemorativas para reconocer el crecimiento económico y social que ha mantenido Ramos Arizpe desde su elevación a ciudad el 13 de mayo de 1980.

Autoridades señalaron que el reto para los próximos años será mantener el desarrollo industrial sin perder las tradiciones e identidad que caracterizan al municipio.


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