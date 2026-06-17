Comercio sur se alista para un verano de alta actividad económica

El sector comercio de la zona sur de Tamaulipas mantiene altas expectativas para el próximo periodo vacacional de verano, impulsado por el dinamismo económico que actualmente generan eventos como la fiesta deportiva mundial y el fortalecimiento de la actividad turística en la región.

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Sur de Tamaulipas (Secotur) y de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal, Ramón Gómez Narváez, señaló que los negocios relacionados con el turismo ya se encuentran preparados para atender la demanda que se espera durante las próximas semanas.

Indicó que existe optimismo entre los comerciantes debido a que continúan llegando inversiones y se mantiene la promoción turística de la zona, donde Playa Miramar sigue consolidándose como el principal atractivo para los visitantes.

"Las expectativas son muy altas, vemos con agrado que se sigue moviendo la economía y siguen llegando inversiones en el tema turístico, eso es muy bueno para todos los sectores productivos".

Gómez Narváez destacó que actualmente el torneo mundial de fútbol ha generado un repunte en las ventas, principalmente en restaurantes, bares y establecimientos donde las familias y grupos de amigos se reúnen para seguir los encuentros deportivos.

Aunque reconoció que la región no es sede de los partidos y por ello no recibe una afluencia importante de turistas extranjeros por este motivo, explicó que el consumo local ha permitido un beneficio económico para numerosos negocios.

"El fútbol es el deporte más popular y la gente tiene un motivo para convivir, eso genera consumo y beneficia a restaurantes, bares y diversos establecimientos comerciales", comentó.

Subrayó que, más allá del efecto temporal que produce el evento deportivo, la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira ya se encuentra posicionada como uno de los destinos turísticos más importantes del país, situación que fortalece las perspectivas para el verano.

Añadió que la futura consolidación de proyectos carreteros como la conexión hacia Tula y Ocampo podría incrementar aún más el flujo de visitantes provenientes de la región del Bajío, generando una mayor derrama económica para el sur de Tamaulipas.

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