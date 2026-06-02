México alista dos vacunas contra el dengue y reduce casos en 2026

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, informó que el Gobierno de México avanza en el desarrollo y aplicación de nuevas estrategias para combatir el dengue, entre ellas la incorporación de dos vacunas y el uso de mosquitos modificados biológicamente para reducir la transmisión del virus.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que el país ha logrado disminuir de forma importante los casos de dengue durante 2026, tras los brotes registrados en los últimos dos años.

Kershenobich detalló que entre enero y mayo del presente año se han registrado 2,136 casos de dengue en el país, de los cuales 1,140 presentaron signos de alarma.

Asimismo, confirmó el fallecimiento de cuatro personas a consecuencia de la enfermedad: una en Veracruz, una en Tabasco, una en Michoacán y una más en Oaxaca.

Pese a ello, aseguró que las cifras muestran una reducción considerable en comparación con los brotes observados durante 2024 y 2025.

"En el periodo de 2024 y 2025 tuvimos un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante", señaló.

Meta: reducir 50% los casos para 2030

El titular de Salud recordó que uno de los objetivos planteados por la actual administración es reducir en un 50% los casos de dengue, zika y chikungunya hacia 2030.

De acuerdo con el funcionario, los resultados obtenidos hasta ahora permiten prever que la meta podría incluso superarse.

Entre las acciones implementadas destacó la campaña denominada "Cinco pasos para un hogar sin mosquitos", enfocada en eliminar criaderos del mosquito transmisor mediante medidas preventivas como tapar depósitos de agua, lavar recipientes, eliminar objetos en desuso, cortar maleza y mantener limpios los patios.

Avanza estrategia con mosquitos infectados con Wolbachia

Otra de las medidas que ha mostrado resultados positivos es el uso de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, la cual impide la reproducción del virus del dengue dentro del insecto.

El programa comenzó en Yucatán y Baja California Sur, siendo Yucatán el caso más destacado, con apenas nueve casos registrados hasta el momento.

La estrategia será ampliada con nuevos laboratorios especializados en Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes, Chiapas y Jalisco.

Kershenobich explicó que algunos países han logrado erradicar el dengue en un plazo de tres años mediante la sustitución progresiva de la población de mosquitos transmisores por ejemplares portadores de Wolbachia.

El secretario de Salud anunció además que México trabaja con dos vacunas para fortalecer la prevención de la enfermedad.

La primera es QDENGA, desarrollada en Japón, la cual ya cuenta con registro sanitario otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Actualmente se encuentra en proceso de incorporación al Compendio Nacional de Insumos para la Salud y se elaboran los criterios para su aplicación en el país.

La segunda vacuna corresponde al proyecto Butantan-DV, desarrollado en Brasil, que será utilizado para atender poblaciones específicas donde circulan genotipos distintos del virus, como ocurre en algunas regiones de la Huasteca mexicana.

"Esperamos tener suficiencia de dosis para poder empezar con esa vacuna", indicó.

Durante su intervención, Kershenobich también presentó los resultados de la Jornada Nacional de Vacunación, que concluyó el pasado 31 de mayo.

El funcionario informó que durante este periodo se aplicaron alrededor de 8.6 millones de vacunas de distintos tipos, fortaleciendo las acciones preventivas en todo el país.

Asimismo, destacó los resultados de la Semana Nacional de Salud Pública, realizada del 23 al 30 de mayo, en la que participaron los 32 estados de la República.

Más de 20 millones participaron en la Semana Nacional de Salud

Según el reporte presentado, más de 20 millones de personas participaron en actividades de promoción de la salud, detección oportuna de enfermedades, tamizajes, vacunación y servicios comunitarios.

Las acciones se desarrollaron en 242 jurisdicciones sanitarias, con 22,846 actividades realizadas en cerca de 2,000 municipios del país.

Kershenobich destacó que la participación alcanzó un avance de 104% respecto a la meta establecida, resultado que consideró fundamental para fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de bienestar de la población mexicana.

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