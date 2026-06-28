Nuevo León alista llegada de 'Ola Naranja'; buscan romper récord

Autoridades también se preparan para establecer un récord como la caravana naranja más grande realizada fuera de Europa

Como parte del Mundial 2026, Nuevo León se encuentra en la espera de la llegada de la "Ola Naranja", con el fin de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Países Bajos.

Tras una reunión con el embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driessen, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda expresó su entusiasmo por recibir a miles de seguidores de la “Naranja Mecánica” y aseguró que Nuevo León está listo para ofrecer una experiencia inolvidable.

“Estamos este fin de semana esperando muchísimos holandeses aquí a Nuevo León y muchos anuncios porque, fíjense, ya ahorita viene en camino el Orange Bus desde Kansas City. Llega mañana a mediodía y voy a ir por él. Muy contentos porque pues la caravana Holanda le llama el Orange Fun Walk, la caravana naranja está convocada a Parque Fundidora. Vamos a abrir desde las 10 de la mañana”, señaló García Sepúlveda.

Países Bajos agradece hospitalidad brindada por estado de Nuevo León

Por su parte, Driessen agradeció la hospitalidad brindada por la entidad, por lo que señaló que la Embajada de los Países Bajos trabaja de manera coordinada para brindar asistencia y acompañamiento a los aficionados neerlandeses que lleguen en los próximos días.

“Esperamos un buen partido el lunes y estamos realmente muy animados de celebrar esta fiesta aquí que está de no creer. Vamos a estar con el Fan Fest, con la caravana que nosotros quisiéramos romper el récord de la caravana más grande fuera de Europa. A ver si la logramos hacer aquí en Monterrey”.

Ambas autoridades coincidieron en que Monterrey se convirtió en un punto de encuentro entre culturas, por lo que celebraron que el sueño de ver a la selección de Países Bajos se volviera realidad, aunado a que esto impulsaría futuras colaboraciones en sectores como el turístico, cultural, de innovación y promoción económica.

Esperan llegada de Orange Bus a partir de las 12:00 horas

Es por ello que se espera la llegada de la denominada Orange Bus alrededor de las 12:30 horas por el Puente Internacional Solidaridad-Colombia.

Mientras que para este lunes, se tiene contemplada la participación de miles de aficionados en la Orange Party en Parque Fundidora, por lo que el espacio recreativo estará abierto desde las 10:00 horas.

A través de redes sociales, el mandatario estatal detalló que se regalarán comida, cerveza y se contará con la ambientalización de DJ.

Este evento buscará establecer un récord como la caravana naranja más grande realizada fuera de Europa.