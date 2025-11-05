Cerrar X
Nuevo León

Alumno entra armado a secundaria y amenaza a maestra y compañeras

De acuerdo con madres de algunos alumnos, no sería la primera vez que este alumno ocasiona una situación similar, anteriormente lo hizo con una navaja

  • 05
  • Noviembre
    2025

El reporte de un alumno que habría ingresado con un arma de fuego a la Secundaria #75 "General Emiliano Zapata" provocó la movilización de múltiples autoridades.

El reporte llegó por medio del C5 en donde se asegura qué el joven de tercer grado de Secundaria habría ingresado con un arma de fuego larga y habría amenazado a sus compañeros y maestra.

En el lugar se encuentran elementos de Fuerza Civil, Policía Regia, Agencia Estatal de Investigaciones y de Secretaría de Educación.

De acuerdo con madres de algunos alumnos, no sería la primera vez que este alumno ocasiona una situación similar, anteriormente habría realizado la misma acción de amenazas con una navaja, sin embargo, la institución no hizo nada al respecto.


