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Nuevo León

Alumno del CIDEB destaca en Olimpiada Nacional de Finanzas

El alumno de sexto semestre contestó un examen en línea junto a 1,300 alumnos del país y posteriormente fue seleccionado como uno de los 100 mejores

  • 07
  • Mayo
    2026

El estudiante Gonzalo Esteban Jara Casanova, apasionado por los números y el interés por las decisiones puso en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León al obtener la medalla de plata en la Olimpiada Mexicana de Economía y Finanzas 2026 desarrollada en la Ciudad de México.

El alumno de sexto semestre del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe contestó un examen en línea junto a 1,300 alumnos de bachillerato en el país y posteriormente fue seleccionado como uno de los 100 mejores que acudieron al Instituto Tecnológico Autónomo de México para continuar la segunda fase del torneo, que tuvo lugar el 7 de marzo del presente año.

CIDEB

En la Ciudad de México, su siguiente reto fue otra prueba de opción múltiple sobre finanzas y la presentación de un caso de estudio en el que desarrolló una propuesta creativa para que una empresa de arneses pudiera tener productividad con una jornada laboral de 40 horas semanales, como lo indica una reforma constitucional recientemente aprobada.

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Su proyecto se basó en la implementación de mayor tecnología y contratar a más empleados para lograr utilidad y mantener la producción de los productos de manera ágil pero organizada.

Una vez que los jueces escucharon los planes trazados, otorgaron el segundo lugar al joven de 17 años, quien además de la medalla recibió un diploma por su participación en el encuentro.


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