Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_20_at_1_44_41_PM_68b4ebacf6
Tamaulipas

Provoca movilización amenaza de alumno armado en secundaria

Al sitio arribaron unidades de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas como prevención

  • 20
  • Marzo
    2026

Se registra movilización de las corporaciones de seguridad en Ciudad Victoria, ante el reporte de un alumno supuestamente armado al interior de la Escuela Secundaria General Núm. 7 “Profr. Eleazar Cervantes Gómez”. 

Al sitio arribaron unidades de la Guardia Estatal y de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), a la altura de la calle Felipe Ángeles, en la colonia Adolfo López Mateos de esta ciudad capital. 

Los elementos policiacos procedieron a implementar el protocolo y realizaron una revisión minuciosa al interior del plantel educativo, salón por salón, para descartar riesgos y proteger la integridad de las y los alumnos, así como del personal docente y administrativo. 

Trascendió que únicamente fue localizada una pistola tipo réplica, ingresada por un alumno de tercer grado de esta secundaria, sin que se dieran a conocer los motivos o la intención de asumir este tipo de actitudes, y serán las autoridades educativas las encargadas de emitir un comunicado para deslindar responsabilidades y brindar atención psicológica al alumno. 

El reporte corrió como reguero de pólvora en los grupos de padres de familia, provocando el temor, incluso algunos pasaron por sus hijos a la escuela para prevenir algún tipo de incidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9aa5aacc2a96648dc67ba8ed29813b117f1705c3w_f5d811a0e8
Manifestantes claman en México que 'Cuba no está sola'
Fundidora_splash_alberca_7e0745a774
Con la llegada de la primavera, reabre Zona Splash de Fundidora
Whats_App_Image_2026_03_21_at_13_15_19_49bca00b74
Alistan eventos de Semana Santa en 'La Playita' en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Le_Bron_James_7d9c347160
LeBron se convierte en el jugador con más partidos de la NBA
AP_26080834564435_03d2efd8a0
PSG recupera liderato de Ligue 1 tras goleada ante Niza
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_6fdc9808d5
Trump da 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz 
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×