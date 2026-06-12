Anuncia Estado transporte gratuito en el Mundial FIFA™

El gobernador de Nuevo León anunció que durante los cuatro días en que se celebrarán partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Nuevo León, los aficionados contarán con transporte público gratuito para trasladarse desde el Centro de Monterrey hacia el Estadio Monterrey, además de acceso sin costo al Metro para quienes asistan al FIFA Fan Fest.

El anuncio se realizó durante la supervisión de los trabajos de modernización de la Línea 1 del Metro en la estación Eloy Cavazos.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que, a diferencia de otras ciudades sede del Mundial, en Nuevo León el estadio se encuentra a pocos kilómetros del centro de la ciudad, lo que facilita la movilidad de los visitantes.

“Rutas exclusivas para llegar del centro al estadio… y también para que se puedan ir del estadio a Fundidora y viceversa en Metro gratis de la Estación Y Griega a la Expo, así que ya la opción que agarres: caminando, en camión, en Metro, en carro”, expresó.

El servicio gratuito operará a partir de las 2:00 de la tarde y hasta el cierre de actividades en cada uno de los cuatro días de partido. Asimismo, quienes acudan al Fan Fest podrán utilizar sin costo el Metro entre las estaciones Y Griega y Expo.

El mandatario estatal también informó que ya se encuentra en funcionamiento el denominado Corredor FIFA, una ruta que conecta diversos puntos estratégicos para los asistentes a la justa mundialista.

“Pero ese es el corredor FIFA, se terminó en tiempo y forma. Ya desde hoy está jalando, entonces el domingo quien quiera ir al Parque del Agua van a estar las pantallas”, agregó.

Durante el recorrido, autoridades también constataron los avances de la modernización de la Línea 1 del Metro. El director de Metrorrey y del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas, explicó que las mejoras abarcan aspectos tecnológicos, de seguridad y accesibilidad para los usuarios.

“Trabajamos en accesibilidad universal, trabajamos en confort y hay bancas, también en protección de la intemperie, en estación Exposición y en Y Griega ampliamos la techumbre de las estaciones para que el 100 por ciento de los andenes estén cubiertos”, señaló.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León busca facilitar la movilidad de miles de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA, al tiempo que fortalece la infraestructura del transporte público.

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