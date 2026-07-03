Shakira anuncia donación del Mundial FIFA™ para Venezuela

Shakira informó que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA donará 500 mil dólares para apoyar la educación de niños afectados en Venezuela

La cantante colombiana Shakira anunció que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, destinará 500 mil dólares para apoyar a los niños de Venezuela cuya educación se ha visto afectada por los terremotos registrados recientemente en el país.

El anuncio fue realizado mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que la artista explicó que los recursos serán destinados a organizaciones que trabajan con menores afectados por la emergencia.

"Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia".

Apoyo para restablecer las clases

Shakira invitó a las organizaciones locales a solicitar financiamiento para desarrollar proyectos que permitan a estudiantes y docentes regresar a las aulas y recuperar el acceso a la educación.

La cantante señaló que el objetivo es contribuir a la reconstrucción del sistema educativo en las comunidades afectadas por los sismos.

Llama a líderes internacionales a sumarse

La intérprete también informó que diversas autoridades internacionales ya se han sumado a la iniciativa, entre ellas el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, hizo un llamado al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron; y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que apoyen la campaña.

"Desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela".

Finalmente, la artista invitó a sus seguidores a participar con donaciones para fortalecer las acciones de ayuda.

"Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo".

Venezuela fue afectada la semana pasada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que hasta el momento han dejado 2 mil 595 personas fallecidas y 12 mil 400 heridas, de acuerdo con las cifras reportadas, mientras continúan las labores de asistencia y recolección de donaciones para apoyar a la población afectada.