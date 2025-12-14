Anuncian contraflujo nocturno en Carretera Nacional

El municipio de Monterrey anunció restricciones a la circulación vehicular y la implementación de un carril de contraflujo nocturno en la Carretera Nacional, como parte de los trabajos del Circuito Vial Huajuco.

Las labores se realizarán en horario nocturno para reducir las afectaciones a los automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad.

Inicio de las restricciones

A partir de las 23:00 horas del lunes 15 de diciembre, se limitará el paso vehicular en los carriles del lado poniente, en el sentido sur a norte, metros antes de llegar a la avenida La Rioja.

Debido a estos cierres, se habilitará un carril de contraflujo para permitir la circulación durante el periodo de trabajos.

Reincorporación y horarios

Los conductores podrán reincorporarse a la Carretera Nacional metros adelante, una vez superada la zona intervenida.

La circulación normal se reabrirá a las 5:00 horas del martes 16 de diciembre. La misma medida se repetirá a partir de las 23:00 horas del martes, con reapertura prevista a las 5:00 horas del miércoles 17.

En el área se contará con señalización preventiva y con la presencia de elementos de Tránsito, quienes estarán encargados de orientar a los automovilistas y agilizar el flujo vehicular.

Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones y considerar tiempos de traslado.

La Secretaría de Obras Públicas informó que a partir del 15 de diciembre se instalarán los trabes del paso elevado, una etapa clave en el desarrollo del proyecto.

