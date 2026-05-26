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Nuevo León

Anuncian cierres viales en Aeropuerto de Monterrey por obras

Los cierres comenzarán a partir de las 20:30 horas para permitir el montaje de estructuras, mientras que los trabajos iniciarán formalmente a las 21:00 horas

  • 26
  • Mayo
    2026

A través de sus canales oficiales, el Aeropuerto de Monterrey dio a conocer que llevará a cabo cierres viales durante la noche de este martes debido a las obras de Metrorrey.

Los cierres comenzarán a partir de las 20:30 horas para permitir el montaje de estructuras, mientras que los trabajos iniciarán formalmente a las 21:00 horas.

Autoridades recomiendan tomar precauciones

Ante estas labores, las autoridades aeroportuarias recomendaron a los usuarios tomar precauciones y considerar tiempos adicionales de traslado hacia la terminal aérea.

El aeropuerto señaló que las maniobras se realizarán en horario nocturno con el objetivo de afectar lo menos posible el flujo vehicular de la zona.


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