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Nuevo León

Anuncian cierres viales por marchas del Día del Trabajo en Mty

Con apoyo de Seguridad Vial, las autoridades exhortaron a los automovilistas a evitar circular por la zona centro, especialmente en el área de la Macroplaza

  • 30
  • Abril
    2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que este viernes 1 de mayo se implementarán cierres viales y operativos especiales en el primer cuadro de la ciudad, debido a diversas marchas con motivo del Día del Trabajo.

A través de la Dirección de Tránsito y con apoyo de la Dirección de Seguridad Vial, las autoridades exhortaron a los automovilistas a evitar circular por la zona centro, especialmente en el área de la Macroplaza, además de extremar precauciones y atender las indicaciones oficiales.

Uno de los primeros eventos será encabezado por personal afiliado a la CTM, quienes se concentrarán desde las 07:00 horas frente al Monumento al Obrero, ubicado sobre Padre Mier entre Zuazua y Zaragoza.

Posteriormente, avanzarán por Zuazua hacia el norte hasta llegar a la Explanada de los Héroes, por lo que permanecerán cerradas las calles Escobedo y Zaragoza, desde Washington hasta Padre Mier.

También a las 07:00 horas está programada la movilización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 50, cuyos integrantes se reunirán frente a la Alameda Mariano Escobedo, sobre Pino Suárez entre Aramberri y Washington.

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El contingente recorrerá Pino Suárez al sur, Ocampo al oriente, Zaragoza al sur y Zuazua al norte, rodeando el Palacio Municipal de Monterrey hasta concluir en la Explanada de los Héroes.

Más tarde, a las 10:00 horas, se prevé una manifestación en contra de la reforma al artículo 27 de la Constitución Mexicana, iniciando en Zaragoza frente al Palacio de Gobierno, continuando por Juan Ignacio Ramón al oriente y Zuazua al norte, para finalizar en la explanada principal.

Asimismo, durante la mañana se contempla una marcha del Sindicato de Telefonistas, que avanzará por Zaragoza al sur, partiendo desde Manuel María de Llano.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se realizará la concentración del movimiento Tierra y Libertad frente a la Plaza Colegio Civil, desde donde marcharán por Juárez al sur, Ocampo al oriente y Zuazua al norte, hasta llegar frente al Palacio de Gobierno.

Las autoridades municipales recomendaron a los conductores planear con anticipación sus traslados, utilizar rutas alternas y reducir la velocidad al circular por zonas cercanas a las movilizaciones.


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