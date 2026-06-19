La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, la defensa pidió ampliar el plazo legal para preparar su respuesta

Inicio / Nuevo León / Aplazan audiencia de vinculación a proceso contra Damazo “N”

La audiencia en la que se definiría la situación jurídica de Damazo “N”, acusado del delito de atentados al pudor, fue aplazada luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional para responder a la imputación formulada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Durante la audiencia celebrada este 19 de junio, un agente del Ministerio Público presentó la imputación en contra del hombre de 31 años de edad, al exponer ante el juez de control hechos con características compatibles con el delito señalado, así como diversos datos de prueba que, según la autoridad investigadora, acreditan su presunta participación.

La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso del imputado; sin embargo, la defensa pidió ampliar el plazo legal para preparar su respuesta.

Ante ello, el juez de control concedió la solicitud y otorgó un plazo de 144 horas, por lo que la audiencia fue reprogramada para el próximo 24 de junio, fecha en la que se determinará si Damazo “N” será vinculado a proceso por este nuevo señalamiento.

Mientras tanto, el acusado permanecerá internado en un centro de reinserción social estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, Damazo “N” fue detenido en abril de 2025 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones mediante una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de tipo sexual.

Desde entonces, permanece recluido bajo medida cautelar y vinculado a proceso por otros hechos relacionados con este tipo de conductas, mientras continúan los procedimientos judiciales en su contra.