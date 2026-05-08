Aplazan sentencia de ‘El Mayo’ Zambada hasta julio en EUA

La Corte Federal de Brooklyn volvió a posponer la audiencia de sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, quien ahora conocerá su condena el próximo 20 de julio.

La decisión fue tomada por el juez Brian Cogan, reconocido por encabezar también los procesos judiciales contra Joaquín “El Chapo” Guzmán y el ex secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna.

Defensa pidió más tiempo

Se trata del segundo aplazamiento en el proceso judicial contra Zambada García. Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el 13 de abril y posteriormente fue movida al 18 de mayo.

Sin embargo, la defensa del narcotraficante mexicano argumentó que requería más tiempo para presentar elementos que ayuden a reducir el impacto de una eventual condena, que podría derivar en prisión de por vida.

La resolución judicial establece ahora un calendario para las semanas previas a la audiencia definitiva.

Fechas clave antes de la sentencia

De acuerdo con la orden firmada por el juez Cogan, el 6 de julio será la fecha límite para que los abogados de Zambada presenten su memorando de sentencia y cualquier objeción al Informe de Presentencia.

Posteriormente, el 13 de julio, la Fiscalía de Estados Unidos deberá responder formalmente a los argumentos de la defensa.

Con esa información, el juez determinará el 20 de julio la sentencia final contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, quien permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Zambada aceptó todos los cargos

El 25 de agosto del año pasado, Ismael Zambada se declaró culpable de todos los delitos imputados por la justicia estadounidense, relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Durante aquella audiencia, el capo mexicano renunció a su derecho a ir a juicio y reconoció que los cargos podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Su abogado, Frank Pérez, ha insistido en que Zambada no aceptó colaborar como testigo protegido del gobierno estadounidense y que su declaración de culpabilidad no contempla ningún acuerdo de cooperación.

Por su parte, autoridades estadounidenses han reiterado que buscarán la pena máxima contra Zambada García.

Pam Bondi, ex fiscal general de Estados Unidos, declaró previamente que la intención de la Fiscalía es obtener una condena de prisión de por vida.

Según versiones difundidas en 2024, Ismael Zambada habría sido privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y antiguo aliado del capo sinaloense.

Posteriormente, Guzmán López entregó a “El Mayo” a las autoridades estadounidenses y decidió colaborar con la justicia norteamericana como testigo en el proceso.

Comentarios